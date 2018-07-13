Solo 17% de las demandas laborales se han resuelto

Piedras Negras Coah. - De 289 demandas que se han ventilado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de enero a la fecha, solo el 17 por ciento se han logrado conciliar y llegar a convenios, dijo Sergio Cárdenas, encargado del Tribunal Laboral en Piedras Negras.

El 80 por ciento de estas demandas son por despido injustificado, y algunos de estos se han ido a juicio, pero la mayoría han convenido en conciliar.

Esto implica el realizar convenios para intereses futuros, pero lo importante es que el reclamo por despido u otra violación a los derechos de trabajadores quedó resuelta a fin de perdurar la tranquilidad laboral.

El entrevistado dijo que los 289 demandas al mes de julio, es ligeramente menor que el año anterior cuando alcanzaron 315, donde también se atribuía al despido injustificado como el principal reclamo del trabajador.

Finalmente señaló que, dependiendo de las pruebas que se desahoguen y de las audiencias, se aceleran o retrasan estos juicios que pueden durar incluso mas del año.