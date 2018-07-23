Solo el 10% del padrón vehicular ha pasado la verificación

En seis meses y 20 días, apenas un 18 por ciento de automovilistas han cumplido con las medidas de control del medio ambiente, a través del programa de verificación vehicular.

Al momento solo 4,976 automovilistas han obtenido su engomado 2018, de un padrón de 50 mil automóviles que circulan en esta frontera.

Cuestionado al respecto, el director de Seguridad Ambiental, Alfredo Lucero Montemayor, reconoció que ha sido baja la respuesta de los automovilistas, pese a los constantes llamados.

Explicó que el certificado permite regular la emisión de monóxido de carbono a la atmósfera, lo que ayuda a contar con un aire limpio.

“Lamentablemente no hay concientización en los propietarios de automóviles”.

Dijo que en los próximos días se analizará tomar toda medida para obligar a que cumplan con el revisado mecánico.