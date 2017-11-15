Someten a evaluación a aspirantes a policías

Personal especializado del Centro de Control y Confianza C-4 de Ramos Arizpe, realizará una evaluación anticipada a aspirantes a policías, hoy miércoles en el edificio de Seguridad Pública.

De acuerdo con información del Municipio, se tienen 67 personas anotadas, pero habrá oportunidad para quienes deseen formar parte de la corporación de seguridad.

La preevaluación comenzará a las 7 de la mañana.

El propósito de las pruebas anticipadas, es para abatir costos de autobús al movilizar a tantas personas a Ramos Arizpe.

Pero también para eliminar a quienes de plano no califican para ser policías, debido a lo severo de los exámenes.

La presencia del personal especializado del C-4 en Piedras Negras, fue por una petición que se hizo al gobernador Rubén Moreira Valdez.

Como se recordará, el municipio proyecta tener una academia en esta ciudad, para nutrir de oficiales a Seguridad Pública en la próxima Administración.

La primera generación saldría entre abril y mayo.