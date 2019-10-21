Son 300 mil tan solo en Coahuila

Piedras Negras, Coah.- Con la aprobación, por la mayoría de los Diputados, de la legalización de 18 millones de autos “chocolate” en el país, en Coahuila se verán beneficiados unos 300 mil propietarios de estos vehículos, consideró Aaron Guerrero, coordinador jurídico nacional de ONAPPAFA. Dijo que el anuncio del nuevo Decreto para la regularización de autos con permanencia ilegal en el país es excelente ya que viene a beneficiar a millones de familias.

En Coahuila prevalecen miles de autos “chocolate” en regiones como La Laguna, Centro, Carbonífera y por supuesto la frontera, en donde se concentra el mayor número de vehículos con estas características.

“Si se estima que unos 300 mil vehículos se van a regularizar en el Estado de Coahuila, según nuestra Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, aunque existen otras organizaciones que han encabezado esta lucha por años”, subrayó.

Puntualizó que ONAPPAFA es la única organización con presencia a nivel nacional, destacando Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Las Bajas, Zacatecas “tenemos cubierto el ciento por ciento del país”.

Dio a conocer que en la región Carbonífera, norte, entre Acuña, Piedras Negras y los Cinco Manantiales se estima la regularización de unos 100 mil vehículos con el nuevo Decreto.

Si todo marcha conforme a los tiempos y formas del Decreto, estimo que a principios del próximo año se estaría en posibilidades de iniciar con el pago de impuestos por la legalización de los autos, según la iniciativa de Ley exentos todos aquellos calificados como de lujo.