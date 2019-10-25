Son detectados dos migrantes con VIH

A través de las diferentes brigadas que se llevan a cabo en los diferentes albergues de la localidad, se detectó a dos migrantes con VIH, informó la directora del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (UNEME CAPASITS), Martha Pérez Álvarez, quien dijo que no han aumentado dichos casos, por lo que siguen realizando las cuadrillas.

Añadió que se ha brindado ayuda con medicamento a estos migrantes, debido a que la enfermedad se detectó en su lugar de origen, solo se les apoya con tratamiento, pero se trabaja una vez por semana en los diferentes albergues.

“Llevamos material a los albergues para hacer detecciones y afortunadamente no hemos detectado ninguno nuevo, sin embargo, seguimos visitándolos una vez por semana”, expresó.

Posteriormente dijo que también se visitan a las empresas y Cereso, donde se realizan de cien a 150 pruebas, además de la consulta diaria a fin de poder detectar esta enfermedad a tiempo.

Indicó que no se pueden dar cifras sobre esta enfermedad, sin embargo, no se ha presentado un aumento significativo de pacientes con esta enfermedad, los cuales están llevando a cabo su tratamiento.

Finalmente dijo que la respuesta de la población por esta prueba es mayor, debido a que más personas se acercan a las instalaciones de la UNEME a realizársela.