STPS busca que empresas no empleen niños

La Secretaría del Trabajo realizará inspecciones en Centros Laborales en vacaciones, para corroborar que menores de edad no estén trabajando en áreas de riesgo, que cuenten con su carta de autorización y no se estén explotando.

Cristina Ruelas, jefa de Inspección de la Región Norte I, invitó a todos los jóvenes que quieran trabajar a que acudan a las oficinas antes del 23 de julio.

Dijo que pese a que este lunes comienza el período vacacional en dependencias estatales, habrá recorridos de vigilancia, para corroborar que los patrones estén cumpliendo y no expongan a los menores a trabajos riesgosos.

Por otra parte dio a conocer que creció hasta en un 30 por ciento el número de menores acompañados de sus padres, que tramitaron y obtuvieron la carta de autorización.