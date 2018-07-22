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Coahuila

STPS busca que empresas no empleen niños

Por Héctor Guerrero - 22 julio, 2018 - 10:03 p.m.
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      La Secretaría del Trabajo realizará inspecciones en Centros Laborales en vacaciones, para corroborar que menores de edad no estén trabajando en áreas de riesgo, que cuenten con su carta de autorización y no se estén explotando.

      Cristina Ruelas, jefa de Inspección de la Región Norte I, invitó a todos los jóvenes que quieran trabajar a que acudan a las oficinas antes del 23 de julio.

      Dijo que pese a que este lunes comienza el período vacacional en dependencias estatales, habrá recorridos de vigilancia, para corroborar que los patrones estén cumpliendo y no expongan a los menores a trabajos riesgosos.

      Por otra parte dio a conocer que creció hasta en un 30 por ciento el número de menores acompañados de sus padres, que tramitaron y obtuvieron la carta de autorización.

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