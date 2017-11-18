Su muerte continúa sin esclarecerse

La muerte del joven epiléptico José Martín Rodríguez Ramírez, quién fue detenido un día antes por tres policías preventivos, sigue sin esclarecerse, a más de dos meses de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila(CDHEC).

La recomendación fue admitida por el departamento de Seguridad Pública, quién no pudo instaurar un procedimiento, debido a que los tres oficiales señalados ya no pertenecen a la corporación.

El caso lo tiene la Fiscalía, quién citó a declarar a los tres ex agentes, sin que se de a conocer mas detalles sobre el caso.

Al respecto, la titular de la Tercera Visitaduría de los Derechos Humanos, Blanca Esther Jiménez Franco, es la Comisión Estatal la encargada de dar continuidad al caso.

“Aquí se presentó la denuncia, se levantó el expediente y se turnó a Saltillo, quienes deberán emitir la resolución correspondiente”.

El joven epiléptico fue detenido por los policías preventivos afuera de un OXXO en la colonia San Joaquín, quién fue encontrado muerto días después en el río Bravo en Guerrero.

La detención ocurrió en mayo de 2015, meses después los tres policías se dieron de baja.

La necropsia reveló que José Martín falleció debido a un shock hipovolémico provocado por una herida por arma punzoncortante.