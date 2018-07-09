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Coahuila

Subió dos veces la gasolina durante el fin de semana

Por Héctor Guerrero - 09 julio, 2018 - 08:56 p.m.
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      Los concesionarios aprovecharon el fin de semana para acercarse a casi 100 aumentos en 2018.

      De viernes a sábado subió dos veces la gasolina para sumar 93 y 94 incrementos.

      La Magna subió de 15.37 a 15.39 y luego a 15.42 y 15.43 en algunas gasolineras.

      Es decir, hoy lunes hubo dos precios diferentes en la gasolina “Verde”.

      15.42 en Grupo Gasco y 15.43 en particulares como Servicio El Águila en plena avenida Carranza.

      La Premium subió de 17.75 pesos a 17.77 y quedó hoy lunes en 17.78 pesos.

      En noviembre toma posesión AMLO, por lo que acabarán los “gasolinazos”.

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