Subió dos veces la gasolina durante el fin de semana

Los concesionarios aprovecharon el fin de semana para acercarse a casi 100 aumentos en 2018.

De viernes a sábado subió dos veces la gasolina para sumar 93 y 94 incrementos.

La Magna subió de 15.37 a 15.39 y luego a 15.42 y 15.43 en algunas gasolineras.

Es decir, hoy lunes hubo dos precios diferentes en la gasolina “Verde”.

15.42 en Grupo Gasco y 15.43 en particulares como Servicio El Águila en plena avenida Carranza.

La Premium subió de 17.75 pesos a 17.77 y quedó hoy lunes en 17.78 pesos.

En noviembre toma posesión AMLO, por lo que acabarán los “gasolinazos”.