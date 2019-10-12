Sugiere economista adelantar aguinaldos

Para que el “Buen Fin” tenga más éxito en Piedras Negras y en todo el país se requiere que las empresas adelanten la entrega de aguinaldos, como sucede durante la fecha navideña, que sigue representando la mayor derrama económica del año, señaló Pedro Bustos Ochoa, economista.

Por ejemplo, la industria maquiladora que en la ciudad tiene más de 33 mil trabajadores, no contemplan este adelanto, y solo algunas instituciones de gobierno federal y comercios pueden disfrutar de la jornada de promociones más importante del país.

El Buen Fin 2019 se realizará del 15 al 19 de noviembre en Piedras Negras y cada vez participan más comercios con mejores ofertas, sobre todo centros comerciales, tiendas departamentales, agencias de autos, mueblerías y electrodomésticos, tiendas de decoraciones, de ropa y regalos y otros giros, pero no todos lo pueden aprovechar.

Bustos Ochoa indicó además que en las fronteras es más notorio pues muchas personas aún tienen la costumbre de consumir en el vecino país, sobre todo para comprar regalos navideños.

Aseveró, que el comercio local está apoyando en promocionar y ofrecer mejores precios ,así como adelantar parte del sueldo a sus empleados para comprar por ello más empresas del sector industrial deberían apoyar.