Supera meta apertura de establecimientos

El director de Desarrollo Económico Municipal, Javier Berain Tamez informó que hasta la fecha se han abierto 145 nuevas tiendas en este 2019, lo que habla del crecimiento en las MIPYMES, superando la meta de 100 nuevos comercios de este año.

“Nosotros nos habíamos puesto una meta de abrir cien tiendas en todo este año 2019; sin embargo, se ha estado viendo como hemos crecido en las MIPYMES de una manera muy favorable, lo que es para nosotros un indicativo de la sinergia económica que tenemos en Piedras Negras”, expresó.

Señaló que es una muestra de que hay confianza de parte de los inversionistas para abrir sus nuevos negocios en la localidad

Asimismo, dijo que se está invitando a los propietarios de Casa MX para que abran una tercera y cuarta tienda, las cuales se busca que se ubiquen en el Lobby del Museo de la Frontera Norte y otra en el Lobby de la Pirámide del Sol.