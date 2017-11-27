Taxistas de Nava no pueden laborar en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah.- Una multa de hasta 20 mil pesos se impondrá al concesionario de un taxi de Nava, tras ser sorpendido ruleteando en Piedras Negras.

La unidad fue interceptada por inspectores del transporte en pleno Centro Histórico con dos usuarios a bordo.

Según Hermelo Castillón Martínez, la alta multa obedece a que el chofer había sido detectado hasta en tres ocasiones previas levantando pasaje en esta ciudad.

“El reglamento de transporte es muy claro al respecto. Está prohibido que taxis de Nava trabajen en esta frontera”, sostuvo.

La unidad fue enviada al Corralón municipal y el propietario tendrá que pagar una multa adicional para recuperar su vehículo.

Es la sexta unidad de Nava que es sorprendida por inspectores trabajando en Piedras Negras.

El taxi tiene su base en la colonia “Venustiano Carranza”.