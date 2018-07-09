Texanos aprovechan asueto para comprar en Piedras Negras

Turistas texanos aprovecharon el largo fin de semana por el 4 de julio o “Día de la Independencia” de Estados Unidos, para visitar el Mercado Zaragoza y realizar algunas compras.

Lamentablemente algunos locatarios no entendieron la jugada y mantuvieron cerrados sus locales durante el fin de semana.

“Si hemos tenido mucho turismo extranjero y nacional este fin de semana, que nosotros consideramos como una de las fechas más importantes para ventas”, afirmó Héctor Portillo, presidente de los Locatarios.

La gente acudió a restaurantes, compró artículos con la imagen de Piedras Negras y algunos regalos con sabor a México.

“Lamentablemente algunos compañeros no abren sus locales, porque los pasillos exteriores no han sido banqueteados y la tierra impregna sus artículos y pierden precio”.

Dijo también que otro de los factores que está ayudando es el “Sábado de Diversión”, donde cientos de personas acuden a escuchar buena música, bailar y comprar.