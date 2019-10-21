Tiene la SNE 900 vacantes en bolsa

Debido a la temporada de mayor venta en el sector comercio y de servicio, el Servicio Nacional del Empleo (SNE) cuenta con 900 vacantes en su bolsa de empleo, informó la encargada de vinculación de la dependencia, Leticia Martínez Estrada, quien dijo que en esta temporada incrementan las vacantes para el sector comercio y de servicios.

En este sentido, dijo que las vacantes son para personas de 17 hasta 65 años de edad de edad, para empresas en su mayoría del sector maquilador y de comercios y servicios.

Añadió que debido a que se acerca el “Buen Fin” y los festejos decembrinos, incrementa la bolsa laboral, sin embargo, el flujo de buscadores de empleos baja, ya que la mayoría de los buscadores acuden cuando se quieren cambiar de empleo.

“Casi siempre tratamos de tener vacantes, a fin de darle un buen servicio y la oportunidad de escoger, tanto al buscador de empleo, como a la empresa, por ello, siempre tenemos alrededor de 800 o 900 vacantes”, explicó.

Finalmente dijo que al mes se atienden a alrededor de 500 buscadores de empleo, los cuales pueden ser subsecuentes o de nuevo ingreso.