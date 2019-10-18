Torneo de Golf para Casa Omnia

Debido a que los recursos recabados serán donados a Casa Omnia, la coordinadora de Turismo municipal, Magdalena Rodríguez Yeverino, invitó a la población a registrarse para participar en el torneo de Tiro de Golf que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre, donde ya se cuenta con 40 participantes registrados.

“Seguimos invitando a la comunidad para que nos acompañe a este evento que se llevará a cabo este sábado a las 11:00 de la mañana, en el mirador del Asta Bandera, evento que es completamente familiar”, expresó.

En este sentido, recalcó la invitación, la cual tiene como propósito, apoyar a casa Omnia quien atiende a 188 menores, a los cuales, además de otorgarles el alimento, les apoya con su formación académica y religiosa.

Añadió que, con este evento, también se busca reforzar los lazos entre Eagle Pass y Piedras Negras y promover el deporte y el turismo en la localidad.

Finalmente, Rodríguez Yeverino, manifestó que el día del evento se iniciará el registro a las 09:00 de la mañana, por lo que podrán registrarse el mismo dia, el cual inicia a las 11:00 de la mañana con el tiro de las autoridades.