Trabajadores no deben firmar renuncia, aunque confíen en patrón

Piedras Negras, Coah. - Aunque haya una amplia confianza con el patrón, sea persona física o moral, el trabajador siempre debe protegerse y evitar firmar renuncias sin antes acudir con algún abogado que los asesore o a la propia Procuraduría para recibir orientación.

Y es que, continúa la tendencia de quejas por despido injustificado en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, quienes recomiendan a los trabajadores despedidos por cualquier motivo de sus empleos, que de inmediato se asesoren, antes de firmar cualquier papel.

El procurador auxiliar Francisco Favela Hernández, señaló que si el trabajador firma la renuncia con el ánimo que le van a respetar sus prestaciones, cabe mencionar que al estar de acuerdo en firmar solo tiene derecho al pago proporcional de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo (si ha trabajado menos de 15 años en la empresa).

Cuando ha sido despedido aparte de los conceptos anteriores, también tiene derecho a su prima de antigüedad e indemnización que es de tres a cuatro meses pagados, sin embargo, los trabajadores siguen quejándose de que la confianza a la empresa que le prometió respetar los pago, les persuade para firmar la renuncia.