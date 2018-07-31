Tres precios diferentes para las gasolinas

Gasolineras de Piedras Negras continúan vendiendo la Magna, Premium y el Diésel con precios diferentes, por lo que recomiendan checar la página “Precios Gasolina en Coahuila” para comprar más barato.

Allí se anuncian los precios diarios de cada estación de servicio.

Por ejemplo, la estación Santa Fe Multigas República vendió este lunes cada litro de Magna a 15.82 pesos y la Premium a 18.18 pesos.

Sin embargo, en Piedras Negras Industrial el litro de la llamada gasolina “verde” a 15.81 pesos y la Premium a 18.17 pesos.

En tanto servicio 57 de Villa de Fuente vendió a 15.80 pesos el litro y la Premium a 18.16 pesos.

El promedio en Coahuila es de 19.13 pesos la Magna, 20.81 la Premium y 20.28 pesos el diésel.

Destaca que van 110 incrementos a los combustibles en sus tres presentaciones, en lo que va de 2018.

El alza a las gasolinas no solo afecta a los que tienen vehículos, sino a todas la población, ya que repercute en los productos y servicios que están comprando.