Tres sujetos fueron los responsables

Felipe “N” de 62 años, resultó con lesiones considerables después de ser agredido por tres sujetos en una lavandería de su propiedad, ubicada en el sector Año 2000.

Luis Humberto García comisario de la Policía Preventiva Municipal, informó que la noche del miércoles se reportó al sistema de emergencias 911 a una persona lesionada por golpes.

Indicó que elementos de la corporación policiaca se trasladaron al cruce de las calles Mocanero y Olmo en la lavandería denominada Año 2000.

Señaló que un hombre fue encontrado lesionado, por lo que se solicitó por parte de los policías municipales la presencia de una ambulancia, no fue necesario trasladarlo a un Hospital.

Comentó que paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron detectando que presentaba lesiones en cabeza y rostro mismas que por fortuna no eran consideradas como graves.

Refirió que el sexagenario dijo que fue agredido a golpes por tres personas del sexo masculino, las cuales lo sacaron a la fuerza de su negocio reclamándole el haber insultado a una menor.

Argumentó que testigos comentaron que el dueño de la lavandería al llegar corrió del exterior a una adolescente y esta fue por tres hombres mismos que lo golpearon.

Manifestó que los responsables se dieron a la fuga no siendo posible su detención, se exhortó al afectado que acudiera ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente por el delito de lesiones.