Turistas cinegéticos siguen llegando a Coahuila

Turistas cinegéticos siguen cruzando de Texas a Coahuila, para la cacería de venados cola blanca en los ranchos de la Región Norte.

Ayer lo hicieron 6 cazadores más, con armas de fuego y vehículos especiales para la práctica de dicha actividad.

Acompañados por guías cinegéticos, los turistas recibieron la autorización de la SEDENA y Aduana Local, para ingresar de manera temporal a territorio nacional, armas y trocas.

“No habrá ceremonia de apertura, al menos no he recibido instrucciones”, afirmó Juan Garza Menchaca, coordinador de la Secretaría del Medio Ambiente en esta región.

Por su parte el representante de la Asociación de Ganaderos Diversificados (Angadi), adelantó que sí habrá concurso “Gigantes de Coahuila” este año.

Es decir, la premiación a los cazadores con las mejores cornamentas de vendo, cazados en esta región.

Garza Menchaca abundó que se han expedido más de 700 cintillos.