Turnan a ministeriales choque de patrulla

La Fiscalía General del Estado informó que ya se encuentra a disposición del Ministerio Público el choque donde se vio involucrada una patrulla de la Policía Preventiva Municipal, se integra una carpeta de investigación.

La corporación municipal turnó el informe policial homologado sobre el percance suscitado la madrugada del domingo.

El encontronazo se registró en el cruce de avenida Carranza con Román Cepeda a la altura del sector Buena Vista.

Las unidades participantes fueron una patrulla de la Policía Preventiva Municipal donde viajaba el director operativo David Silva, así como una pick up Dodge RAM color rojo, la cual era tripulada por Jesús Adolfo “N” de 19 años.

El médico municipal certificó al conductor responsable con primer grado de ebriedad, por lo que el caso ya se encuentra a disposición del Ministerio Público en Asuntos Viales.

Se está a la espera del presupuesto de daños de la patrulla la cual quedó prácticamente destrozada de la parte frontal.

Se indaga además si la unidad que ocasionó el accidente cuenta con seguro para cobertura de daños a terceros, aunque es complicado que intervenga por la ebriedad del conductor.

Las investigaciones se están realizando por parte del Ministerio Público, así mismo los dos elementos que resultaron lesionados, entre ellos el director operativo se encuentra estables.

El conductor responsable comparecerá a fin de buscar llegar a un arreglo con el objetivo de que se haga responsable por los daños causados a la unidad oficial de la Policía Preventiva Municipal.