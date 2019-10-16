Turnan al Congreso aumento de SIMAS

Aunque no fue sometida a votación de Cabildo, la propuesta de aumento de 7.5% a la tarifa de agua comercial e industrial fue turnada al Congreso del Estado para su aprobación.

El secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, informó que, aunque existe mucha polémica en torno al incremento de la tarifa, justificó la petición que nació en el seno del Consejo Municipal de SIMAS.

Afirmó, que la tarifa de un 7.5 por ciento de incremento para el sector industrial y comercial, es una petición justa, ya que se encontraba muy por debajo de los costos que se tienen en otros municipios.

“Es más que la inflación estimada como lo decían, pero eso lo está considerando el Sistema y será el Congreso del Estado quien lo determinará”, expresó.

Finalmente, explicó, que el Consejo de Simas aprobó este incremento, debido a que visualizaron las necesidades de inversión del Sistema que se encuentra entre uno de los más eficientes.