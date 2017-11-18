UDC aún no sabe si contenderá solo

Unidad Democrática de Coahuila (UDC), determinará hoy sábado, si van solos o en alianza por las alcaldías de Coahuila donde tienen mayor presencia.

“Es casi un hecho que en Piedras Negras iremos con nuestro propio candidato”, señaló Héctor Portillo.

El dirigente udecista, adelantó que esa será la propuesta que haga en la Asamblea a realizarse esta mañana en Acuña.

La reunión será encabezada por Brígido Moreno, dirigente estatal, con presencia de Evaristo Lennin Pérez, presidente fundador del partido.

“Gracias a las altas votaciones logradas en las últimas elecciones, tenemos un buen grupo de empresarios y militantes interesados en contender por la presidencia municipal”, sostuvo.

No mencionó nombres, pero si que son entre 5 y 8 las personas que le han manifestado su interés.

UDC obtuvo más votos en la pasada elección que partidos de carácter nacional como PT, PRD, y Verde Ecologista.

Finalmente anticipó que para diputados y senadores seguramente irán en alianzas.