UDC sin definir a que partido nacional apoyara

Se está a la expectativa de las negociaciones de la dirigencia, para saber a qué candidatos federales se apoyará en los comicios del 2018, así lo dio a conocer el secretario de organización de UDC, Héctor Portillo Valdés.

Dijo que se han recibido invitaciones de varios partidos políticos y ante esto los líderes del partido UDC, Brígido Moreno y Evaristo Lenin Pérez Rivera, viajaron a la ciudad de México con el fin de tener platicas con los partidos políticos y tomar la decisión sobre qué partido político se apoyara en candidaturas federales.

Portillo Valdés, comentó que en cuanto a las alcaldías en el estado de Coahuila, buscan ir con candidatos propios, en lo otro se apoyaría a candidatos a senador, presidente de la república y diputados federales.

Agregó que se tiene pensado hacer invitaciones a empresarios que estén en cada municipio donde está Unidad Democrática de Coahuila.