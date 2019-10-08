Ultraja a ex pareja

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que se tiene bajo investigación un presunto caso de violación cometida en el sector Villa Real, ya se cuenta con denuncia por parte de la víctima.

Víctor Gerardo Rodríguez Lozano delegado en la Zona Norte 1, informó que se formalizó una querella por un delito de violación.

Indicó que la afectada es una mujer de 39 años, quien compareció ante el Ministerio Público de la unidad de Atención Temprana.

Señaló que la querella se turnó a la Unidad Masiva para iniciar con las primeras investigaciones y determinar el tipo de delito.

Comentó que los hechos se suscitaron en la colonia Villa Real luego de que la afectada acusara a su ex pareja de nombre Gabriel “N” de 26 años de haberla ultrajado.

Refirió que en su versión comenta que estaba en su casa en la colonia Acoros y que su ex pareja llegó y la invitó a cenar.

Argumentó que lo acompañó y se fueron a un domicilio situado sobre la calle Rey Jaime en la colonia Villarreal donde sostuvieron relaciones sexuales.

Manifestó que después el joven empezó a realizar otro tipo de acciones en el acto sexual que ya no le agradaron a la dama siendo prácticamente ultrajada.

Mencionó que se espera el dictamen del médico legista para establecer si podría tratarse de una violación impropia.

Agregó que por lo pronto la carpeta de investigación se integra y se espera obtener medios de prueba para esclarecer el caso.