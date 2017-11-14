Un reto para alcaldes obtener recursos en 2018

Sonia Villareal Pérez, alcaldesa electa de Piedras Negras, reconoció el trabajo de diputados federales de Coahuila, al lograr un presupuesto histórico para 2018, y señaló que será todo un reto para los alcaldes obtener recursos de la Federación y Estado, para concretar los proyectos de obra pública.

Asimismo agradeció al gobernador Rubén Moreira y al alcalde Fernando Purón, que permiten a su Administración comenzar los proyectos ejecutivos de sus obras para el siguiente y único año de su gobierno.

Además aseguró que de la mano del gobernador electo Miguel Riquelme, buscará construir obras como la Ciudad DIF, Centro de Empoderamiento de las Mujeres, y la Casa de la Cultura.

“Ahora nos toca a los municipios competir por esa bolsa, un trabajo que ya está avanzado y que fortaleceremos a partir de enero”.

Reconoció que algunas obras serán en dos etapas, es decir iniciarán en 2018 y concluirán en 2019.

En ese sentido destacó la unidad que existe entre las dos administraciones, para consolidar trabajos bianuales.

Uno de ellos, la Academia de Policía, que permitirá a los aspirantes hacer sus pruebas en esta ciudad sin tener que viajar a la capital del estado.