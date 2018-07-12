Unas 20 cartas de trabajo para menores se tramitan diario

Piedras Negras, Coah.- Las cartas de permisos laboral y que confirman la minoría de edad otorgadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) aumentan en este verano, expidiendo de 15 a 20 diarias, dijo Sergio Cárdenas, presidente de este Tribunal Laboral en Piedras Negras

La mayoría de los niños menores de 16 años de edad, la requieren para trabajar de empacadores o ayudantes en centros comerciales, y los mayores de 16 años para trabajos en maquiladoras, y al demanda aumenta por periodo vacacional hasta en un 50 por ciento respecto a temporada de escuela.

En estos menores de 16 años, se requiere la autorización de la autoridad laboral y padres o tutores, se ejerce más vigilancia, restricciones y supervisión y son los inspectores de trabajo que estos sean efectivo y puede incluirse en trabajos de empacadores, ayudante, asistente en algún comercio o empresa de servicio.

Cuando son mayores de 16 hasta menores de 18 años, se entrega constancia de menor de edad, que ya pueden cumplir sus 8 horas laborales, pero también se supervisa que las prácticas no sean impropias y ponga en peligro la moralidad e integridad física del menor, para ellos lo más común es integrarse a una maquiladora en el área de productiva simple.

“En estas empresas existe rotación de empleo en estas edades, pero hay muchos que continúan, no sin antes conscientizarlos de que no deserten en su educación a fin de seguir desarrollándose en el ámbito laboral y haya superación personal”, concluyó.