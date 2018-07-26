Urge IMSS tomar precauciones ante accidentes de menores en vacaciones

Piedras Negras, Coah.-Los accidentes en casa ocurridos a niños aumentan durante las vacaciones presentándose de dos a cuatro casos por semana, dijo el director del hospital general de Zona #11 del IMSS Piedras Negras, Roberto Reyes Benavides.

Desde ingesta de objetos extraños, intoxicación, quemaduras por líquido caliente, por electricidad, ingesta de productos líquidos cáusticos y venenos, hasta caídas y golpes, explicó.

De los casos, la mayoría llega a necesitar atención de tercer nivel, para ello requieren ser enviados al nosocomio en Monterrey, Nuevo León y ser tratados por equipos médicos multidisciplinarios de mayor complejidad.

En lo más reciente se presentaron los casos de uno que se tragó una pila de reloj, otro más con un anillo que ingirió, pero recordó que ha habido casos en años pasados de menores que por descuido en casa, sufrieron un golpe en un ojo y perdieron la vista, como estos muchos casos donde se han visto perdidos algunos de sus órganos, y esto se incrementa en las vacaciones.

Debido a que resta casi un mes de que los menores ingresen a clases y seguirán pasando más tiempo en el hogar, el Instituto urge a tomar extremos cuidados.