Urgen apoyo federal en Casa del Migrante

Ante el posible retorno de migrantes que esperan una solución de su situación migratoria, el sacerdote asesor de la Casa del Migrante, "Frontera Digna", José Guadalupe Valdés Alvarado, indicó que es preocupante que el gobierno federal solo promete apoyos para albergues.

"Solo hemos tenido puras promesas de parte del Gobierno Federal, ha habido tres declaraciones de que sí habrá inversiones fuertes para lugares que se harán de albergues, pero no hemos recibido nada", expresó.

El presbítero señaló que las promesas no son las que alimentan la esperanza, sino los hechos, y aunque aún no se tiene fecha de cuándo serán retornados los migrantes por esta frontera, dijo que existe la posibilidad de que serán enviados a esta localidad por ser una ciudad segura.

Indicó que actualmente el flujo en la casa del Migrante es de 72 personas diarias, actualmente están llegando también numerosas familias de África.

Finalmente dijo que sí se ha tenido buena afluencia en la solicitud de asilo político, sin embargo, no aceptaron a un grupo de personas de El Salvador, los cuales solicitarán asilo en México.