Urgente ampliar horario en zona de tolerancia: Chapa

Piedras Negras es el único Municipio que ha solicitado al Congreso del Estado la ampliación de horario en su zona de tolerancia, confirmó la diputada María Esperanza Chapa García.

Dicho punto será analizado a finales de este mes, debido a las muchas quejas de habitantes del Centro Histórico que ella ha recibido personalmente, y que le informan que este lugar se ha convertido en una zona de tolerancia pues hasta ahí llegan personas a ofertar “su amor”.

“Ese y otros temas propios de los presupuestos como horarios, cuotas, cobros e impuestos se ven al final de octubre ante el Congreso, luego se turna a la comisión de Hacienda y allí verificamos toda la información que se anexo”, explicó.

La diputada por Piedras Negras y Acuña, sostuvo que el tema se somete a votación, pero reiteró que la gente dice que el Centro se ha convertido en una Zona de Tolerancia y que no tienen paz.

“Y eso es lo que tenemos que dialogar con los demás diputados para convencerlos de lo que pide la gente”, señaló.

Destacar que el Cabildo de Piedras Negras votó ampliar el horario de cierre de la Zona, de las 3 a las 5 de la madrugada durante los siguientes meses.