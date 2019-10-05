Usan a V. del Carmen para tirar basura

Buscan vecinos de Villas del Carmen multar a automovilistas “cochinos” que cruzan por esta colonia y la están convirtiendo en basurero clandestino.

Solicitarán a las autoridades municipales que los apoyen para instalar una cámara oculta para poder multar a ciudadanos que nada más van y tiran llantas viejas, muebles y hasta animales muertos a las orillas de la colonia Villas del Carmen.

Por las tardes, señalan los vecinos de la colonia, los fétidos olores son insoportables, debido a los animales muertos que dejan tirados, y con las altas temperaturas, empiezan a despedir fétidos olores.

Al instalarse cámaras ocultas en este sector de la colonia Villas del Carmen, podrán multar a todos los automovilistas que dejan basura, así como a personas que en triciclos, bicicletas, hasta acá vienen solo para dejar su basura de paso, convirtiendo el lugar en un gran basurero clandestino.

Al instalarse cámaras de video, se harían foto-multas, como en Saltillo a los vehículos, pero aquí serían multas por tirar basura y hacer un basurero clandestino en Villas del Carmen, señalan vecinos.