Verificarán los recursos que use el ayuntamiento en obras  

Crean el Comité de Adquisiciones dentro del Instituto municipal de Planeación, cuyas atribuciones serán verificar, autorizar y sancionar cada obra, servicio o contrato que se realice con recursos del Instituto.

La propuesta fue votada por mayoría durante la reunión mensual del Instituto.

Néstor Fuentes, asesor legal, explicó a consejeros que es un requisito de Ley la integración de este Comité, de acuerdo al artículo 59.

“Sus atribuciones serán sancionar el recurso que realice el instituto”, reiteró.

Pero también deberá pasar por este Comité toda obra, servicio o contrato.

El Comité estará integrado por cinco personas, tres ciudadanos y dos funcionarios.

Ayer mismo se votó por Ramón Rosales de la OCV y Carlos Pérez de Canacintra, además de la directora del IMPLAN.

Durante la reunión, la arquitecta Alicia Castañeda presentó avances del Estudio de Movilidad y el Plan Director que elabora un grupo técnico de Aguascalientes.

El estudio ha observado falta de señalización, una semaforización no sincronizada y más rutas y paradas para el transporte urbano.