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Coahuila

Vientos para este fin de semana

Por Héctor Guerrero - 13 julio, 2018 - 08:44 p.m.
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      El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó posibles tolvaneras o torbellinos para la Región Norte, con cielos soleados y sin posibilidad de lluvias.

      Para sábado y domingo se esperan fuertes vientos del sureste con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

      La temperatura promedio es de 39 grados en el día y 26 durante la noche.

      Lunes y martes continúan las ráfagas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.

      Durante los dos días se pronostican temperaturas de hasta 41 grados en el día.

      Los vientos son ocasionados por un sistema de alta presión y un aire inestable superior.

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