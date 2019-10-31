Vinculan a sujeto por secuestro agraviado

Alfredo “N” fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, el cual cometió junto con otras cuatro personas en agravio de Sonia “N”, en hechos suscitados en la colonia Cumbres.

Rogelio Gómez Rodríguez coordinador de Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado, informó que el pasado martes se llevó a cabo la segunda audiencia después de que se solicitó por parte de la defensa del imputado la duplicidad del término.

Indicó que se revisaron los medios de prueba que fueron presentados en la carpeta de investigación.

Señaló que dichas pruebas fueron suficientes, por lo que el presunto responsable fue vinculado a proceso.

Refirió que Alfredo “N” participó con otras cuatro personas más para privar de su libertad y secuestrar a la joven.

Argumentó que después le dispararon, arrojándola al Río Bravo, siendo rescatada en la unión americana y trasladada a un Hospital en la ciudad de Houston, Texas donde afortunadamente fue atendida de inmediato logrando recuperarse.

Manifestó que el secuestrador quedó en prisión preventiva, por lo que permanecerá recluidos en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras.

Mencionó que se otorgó un plazo de tres meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria, dicho lapso servirá para aportar más pruebas y reforzar la carpeta de investigación.