Violencia en noviazgo se puede prevenir

La prevención de la violencia también abarca la etapa del noviazgo y es importante detectarlas para evitar naturalizar ciertas acciones y que acabe en familias desintegradas, señaló Mariela Ruvalcaba, directora del Centro de Atención Familiar Especializada (CEFAME).

Indicó que la violencia familiar es frecuente y esto puede manifestarse desde la etapa de noviazgo, por ello instó a la población aprender a detectar conductas violentas en su pareja, sea hombre o mujer, ya que los varones también son víctimas.

Desde bromas, chantajes, celos, humillación en público, pasando por romper el celular y hasta tortura, es por lo que pasan las relaciones destructivas y que en ocasiones no se identifican hasta que ya es demasiado tarde, señaló.

Y es que, la violencia cruzada es común en las parejas, debido a que han “normalizado” ciertas conductas de maltrato en la relación que pueden desencadenar actos homicidas.

Recordó que las actitudes pueden iniciar como bromas, chantajes y va caminando, pero aun así no se reconoce que es un generador de violencia, porque consideran que es la manera de demostrar que les importa, pero se trata de hacerles entender que es egoísmo y manipulación.

Destacó que se deben ser severos con la pareja para evitar caer en la falta de respeto, y poner un alto con las bromas que genere humillación, porque suele seguir con otros detalles que, después no se puede parar.