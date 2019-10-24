Violencia es detonante para cometer suicidio

La directora del Centro de Atención Familiar Especializada (CEFAME), Mariela Ruvalcaba Ramírez, dijo que la violencia intrafamiliar, psicológica o física, son uno de los principales detonantes de las tendencias suicidas.

Indicó, que el centro atiende desde niños hasta adultos, la mayoría con pensamientos fatalistas y suicidas, ya que llegan con problemas que derivan de sus hogares disfuncionales, en los cuales la violencia emocional, verbal, física o económica son parte de su vida y los están afectando.

Incluso, dijo que no solo atienden a personas con problemas de violencia o acoso, sino también auto violencia, como la automutilación que se ven principalmente en adolescentes.

“Es preocupante que cada vez haya más personas con pensamientos violentos para ellos mismos y para los demás”, indicó.

El suicidio no todos los cometen, porque las instituciones de salud suelen mejorar las tácticas de prevención y difusión de información, pero la intención o el pensamiento es elevado.

Muchas personas, señaló la entrevistada, no cometen suicidio a pesar de su sufrimiento porque piensan en algún ser querido que dejarían en el abandono o sufriendo, y en otros casos porque son religiosos, pero continúan con la depresión.

A este organismo de ayuda, acuden al menos cinco personas por semanas que les dan tratamiento y que tienen alguna tendencia suicida por alguna situación personal.

Invitó a las personas a acercarse a las instituciones de ayuda para que reciban atención pues vienen las fechas navideñas y causa estragos en personas depresivas por la ausencia de seres queridos, recuento de fin de año, o separaciones.