Violento ingreso de hondureños a EP

El encargado de enlace con la vecina ciudad de Eagle Pass, Héctor Menchaca González, informó que una familia de migrantes intentó cruzar de manera violenta a la vecina ciudad por el Puente Internacional 2, los cuales fueron detenidos y serán consignados por las autoridades de Estados Unidos.

Explicó que una familia conformada por el padre, la madre y el hijo, entraron por las casetas de cobro del Puente Internacional número 2, los cuales fueron detectados por los vigilantes del municipio, mismos que alcanzaron a la mamá y al menor, sin embargo, el padre logró llegar a la guardarraya.

Asimismo, dijo que esta familia de migrantes fue canalizada a las autoridades de Estados Unidos, quienes se encargarán de procesarlos, por tratar de entrar de forma violenta a la ciudad de Eagle Pass y será un juez, quién determine su situación.

El entrevistado explicó, que estos migrantes acababan de llegar a Piedras Negras, por lo que no se encontraban en las listas de espera de asilo político.

Sin embargo, dijo que esto viene a reafirmar el compromiso de realizar las revisiones en los puentes internacionales, para evitar, que los migrantes busquen entrar a la vecina ciudad sin identificación, "yo creo que demuestra que hay cooperación y estoy seguro que vamos a continuar con Estados Unidos como hasta el día de hoy".