Visitan Piedras Negras evaluadores del IMSS

Este domingo visitaron la ciudad de Piedras Negras el Ingeniero Efrén Gutiérrez Jiménez, jefe del área de evaluación a terrenos del IMSS y el Arquitecto Javier Díaz Jiménez, técnico evaluador, para dar un recorrido por la ciudad y conocer las tres propuestas de terreno para la edificación de la clínica.

Autoridades presentaron a los evaluadores un terreno de 2 hectáreas, ubicado frente al Hospital General "Salvador Chavarría" y otro de igual dimensión ubicado en Villa de Fuente, a un costado de los campos deportivos.

El tercer terreno, se ubica en la Avenida Román Cepeda, a un costado del centro comercial Gutiérrez y cuenta con una dimensión de 6 hectáreas.

Luego de este recorrido, el Gobierno Municipal se comprometió a enviar planos de los tres puntos con ubicación, coordenadas, colindancias, proyecto ejecutivo, curvas de nivel, más lo que se vaya requiriendo para concretar esta obra que será de gran beneficio para Piedras Negras y la Región.