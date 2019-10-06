Voltean versión a policía local por presunto cohecho

La Fiscalía General del Estado informó que no se ha recibido ninguna denuncia en contra de un elemento de la Agencia de Investigación Criminal por tratar de sobornar pidiendo la cantidad de 50 mil pesos a varios detenidos por cohecho en el sector Buena Vista.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, señaló que en días pasados fueron detenidos y consignados ante el ministerio público Flavio N., Susana N. y Jaime N.

Indicó, que estos jóvenes fueron detectados a exceso de velocidad a bordo de un Dodge Charger en calles de la colonia Buena Vista.

Comentó, que ofrecieron dinero a elementos de la Policía Preventiva Municipal para que los dejaran ir.

Refirió que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de cohecho.

Argumentó, que los jóvenes originarios del estado de Michoacán dieron a conocer que un policía investigador les había pedido la cantidad de 50 mil pesos para dejarlos libres y entregarles el vehículo asegurado.

Manifestó, que habían indicado que presentarían la denuncia en contra del elemento, sin embargo hasta el momento no se ha recibido ninguna querella.

Mencionó, que los tres detenidos podrían recuperar su libertad mediante el área de medios alternos, ya que el delito de cohecho no es considerado como grave.

Agregó, que en caso de que se presentara alguna denuncia en contra de un policía se abriría de inmediato una investigación interna.