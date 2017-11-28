Ya hay quejas por pago de aguinaldos: PROFEDET

Piedras Negras, Coah.- La Procuraduría de la Defensa del Trabajo empieza a recibir empleados con dudas sobre la percepción del aguinaldo, referente a la fecha límite de pago y cantidad que les corresponde.

El procurador auxiliar, Francisco Javier Fabela Hernandez, indicó que hay algunas empresas que ya realizaron el pago de esta prestación, lo que genera incertidumbre en trabajadores cuya empresa aún no reparte el aguinaldo.

Pero indicó que la fecha máxima para hacer entrega del aguinaldo es el 20 de diciembre, “aunque a algunos trabajadores ya se los pagaron, aún están las empresas en tiempo”

La misma Ley Federal del Trabajo marca que esta prestación es obligatoria y se debe entregar mínimo 15 días de salario, o el tiempo proporcional de lo trabajado en el 2017.

“Así sea un día que haya trabajado tienen derecho pago de aguinaldo en proporcional”, aseveró.

Esta procuraduría tiene unos 10 años que no levanta demanda laboral por concepto de aguinaldo, “quejas si tenemos o inquietudes de los trabajadores porque hay confusión porque algunos se entregan antes y piensan que a todos se les debe adelantar”, concluyó.