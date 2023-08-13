Celebrarán 83 años del Ejido La Mota

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Habitantes del Ejido La Mota se preparan ya para celebrar el 83 Aniversario de dicha comunidad con una gran cabalgata y baile popular. Vanesa Guadalupe López González, coordinadora ejidal dio a conocer lo anterior manifestando que dicho evento se tiene programado para este próximo 19 de agosto.

Mencionó que el contingente de cabalgantes partirá de la Villa de Esperanzas, recorriendo las calles principales, tomando la carretera estatal número 22 hasta llegar al ejido La Mota.

En la pequeña comunidad se contará con la atracción de juegos mecánicos tradicionales para los niños además de música en vivo con la participación de un grupo musical en la plaza principal, lo cual será sorpresa.

La invitación está abierta para todas las familias del Municipio de Múzquiz a fin de que participen en este gran evento que iniciará en punto de las 11:00 horas.

La coordinadora expresó que es muy importante preservar las tradiciones de los ejidos por ello no quisieron para por desapercibido esta gran fiesta para todas familias ejidatarias.