Llega nueva vacuna Contra el Covid-19

SABINAS, COAHUILA.-Para aquellas personas mayores de 18 años que no se hayan vacunado contra Covid 19 o que les falte completar el esquema de vacunación, la III Jurisdicción Sanitaria informó que tiene 6 mil dosis de la vacuna Abdala e invitó a la población a acudir a los Centros de Salud de la región carbonífera para aplicársela señaló el doctor David Mussi Garza.

Explicó La vacunación se llevará a cabo por personal de salud los días hábiles que restan de este mes de diciembre de lunes a viernes en el Centro de Salud Sabinas, en San Juan de Sabinas en el Hospital General de Nueva Rosita y en Múzquiz en el Centro de Salud de cabecera, en un horario de 10 de la mañana a dos de la tarde.

Iniciaran los días 21, 22 y 23 de diciembre y luego la siguiente semana del 26 al 30 del mes.

Dijo que la invitación a vacunarse es importante porque vienen los días de fiesta en la que se reúnen las familias, así como por los viajes que se realizan en estos días es importante que la gente esté protegida, sobre todo aquellos que nunca se hayan vacunado o quienes tienen el esquema incompleto o como refuerzo.

La vacuna Abdala dijo se aplica en tres dosis las que llegaron serian para aplicar la primera en aquellos que nunca se han vacunado y las demás se completarían cada catorce días, hasta enero, posteriormente estarán llegando más dosis.

En cuanto a los casos de Covid 19, si han tenido algún incremento respecto a las últimas semanas o meses, pero era natural la temporada invernal y la tripledemia con virus de influenza, covid 19 y virus incital era lógico que hubiera casos positivos son la principal causa de consulta.

Afortunadamente dijo la población esta vacunada en un 88 porciento al menos con una dosis esto hace que haya menor hospitalización y decesos.

Respecto al cubre bocas solo se ha recomendado a quienes no se hayan vacunado, mayores de 60 años y en general cuando se tenga algún síntoma respiratorio.