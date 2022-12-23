Llevan estudiantes Juguetes a niños

AGUJITA, COAHUILA.-Luego de recabar juguetes durante varios eventos organizados por ellos mismos, estudiantes del Capítulo Estudiantil del Instituto Tecnológico Nacional de México donaron juguetes y piñatas a niños de la Región Carbonífera.

Esta actividad fue iniciativa de los mismos estudiantes quienes se han organizado para llevar a cabo actividades y recolectar estos regalos que donan en esta fecha decembrina en algunos lugares de la región carbonífera en donde invitaron a los pequeños quienes pasaron un día muy feliz.

La alegría y la diversión y las sonrisas de los niños beneficiados animaron a los jóvenes estudiantes para continuar realizando este tipo de actividades altruistas, con el apoyo del director General doctor Luis Carlos Longares y toda la comunidad quienes donaron un juguete para que esto se hiciera realidad.

Manifestaron que continuarán trabajando en varios proyectos en forma colaborativa y en equipo como lo han venido haciendo hasta la fecha.