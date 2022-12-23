Venden leña para mitigar onda gélida

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las bajas temperaturas registradas en la entidad Coahuilense, dieron margen a que se viralizara la venta de leña a través de redes sociales.

Luego de registrarse el marcado descenso del termómetro durante la tarde del pasado jueves, comenzaron a fluir los anuncios de venta de leña de mezquite seco para quienes cuentan con chimeneas, calentadores o bien anafres en sus hogares.

Cabe señalar, con anticipación quienes se dedican a este oficio solicitaron los permisos ante la dependencia correspondiente para recolectar dicho recurso.

En este caso, fue el ciudadano Andrés N quien a través de Facebook ofertó manojos de leños para hacer fuego, manifestando que el costo de una caja repleta de leña sería de 1,300 pesos.

Cabe señalar, este recurso natural es una fuente de energía que se usa para mitigar el frio comúnmente satisfaciendo las necesidades de calor de las familias rurales sobre todo en comunidades lejanas. La recolección es también una fuente de trabajo y mantiene o ayuda a quienes se dedican a ello.