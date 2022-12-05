Vuelca maestra de la UTRC

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una docente de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera volcó la mañana de ayer la unidad que tripulaba sobre la carretera Múzquiz-Rosita.

La tripulante se identificó con el nombre de Selene Griselda “N” la cual conducía un vehículo Chevrolet, Aveo, color azul, con placas de circulación EUY-940-B y viajaba acompañada de Dariana “N” de 19 años de edad, ambas resultaron lesionadas siendo auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

En este hecho se vio involucrado Armando “N” de 26 años de edad, promotor de la salud en San Pedro, Coahuila el cual conducía un vehículo Ford, Impala, modelo 2006.

Trascendió que ambas unidades circulaban en dirección de Norte a Sur desafortunadamente al revesar uno de los vehículos, terminando volcando la docente saliendo disparada de la cinta de rodamiento quedando totalmente destrozado el coche que tripulaba.

Las damitas fueron desplazadas al nosocomio más cercano para una valoración médica, en tanto elementos de Seguridad Pública Municipal abanderaron el perímetro procediendo momentos después a retirar de circulación las unidades involucradas en este percance.