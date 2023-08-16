… Y supervisa La Alberquita

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cumpliendo con hechos no con palabras, la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra realizó un recorrido de supervisión de obra en el barrio La Alberquita, unos de los sectores más afectados tras la pasada inundación del 1 de septiembre del 2022.

Acompañada de la directora de Desarrollo Social Municipal, Elsa Mendoza Vallejo, la edil constató los trabajos que se llevan a cabo en dicho parque donde se construirá una cancha de futbol de pasto sintético, además de una cancha de basquetbol, gradas para los espectadores un canal de agua, embanquetado y construcción de sanitarios.

La edil mencionó que dentro de los próximos meses quedará concluida esta magna obra que será de gran beneficio para la niñez y juventud que reside al Nor-Poniente de la cabecera municipal.

Como se recordará este lugar lució abandonado durante muchos años ante lo cual las familias presentaron una petición a la alcaldesa para construir en dicho lugar un centro de esparcimiento para quienes practican deporte.

De la petición se obtuvo inmediata respuesta, cumpliendo la edil al apostarle al deporte, por lo que hoy en día sigue avanzando la administración municipal 2022-2024 en cuanto a obras se refiere.

Importante resaltar que una cancha de futbol de pasto sintético se construyó además en Minas La Florida, otra más se construirá en Minas de Barroterán, la Villa de Esperanzas cuenta ya con una obra de esta índole y, a la vez se avanza en la construcción de otro espacio en la cabecera municipal.