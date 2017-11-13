…. Y también para Ocampo

Boquillas del Carmen, Ocampo, Coahuila.- Como nunca antes, el Gobierno de Rubén Moreira Valdez invirtió una cantidad sin precedentes un total de 1 mil 600 millones de pesos en el campo Coahuilense durante los seis años de su administración y en cumplimiento a su compromiso para apoyar a los productores rurales.

Así lo constató esta tarde el ejecutivo estatal durante su última gira de trabajo como Gobernador del Estado y la número 15 a Boquillas del Carmen, una de las comunidades más alejadas de la Entidad, donde hizo entrega de más apoyos para 11 comunidades de Ocampo.

Destacó que antes de irse seguirá insistiendo con las gestiones que ya se realizaron para lograr la granja solar en el ejido San Miguel y pidió luchar para concluir el resto de la carretera a Boquillas del Carmen y Múzquiz-Ojinaga.

Allí, destacó que en este sexenio se beneficiaron 900 comunidades rurales en una inversión como nunca antes se había hecho entre lo que destaca la entrega de 700 tractores agrícolas, 12 mil 51 implementos agrícolas, 4 mil sementales bovinos ubicando a Coahuila como la entidad con mejor calidad genética, 6 mil sistemas de riego que anteriormente eran de temporal.

Al cumplir con los productores del campo, ejidatarios y habitantes de las comunidades más alejadas del Estado al entregar apoyos que impulsan el desarrollo rural donde entregó cerca de 4 millones de pesos para los habitantes de los ejidos Boquillas del Carmen, San Miguel, Piedritas, Santa Fe del Pino, La Rosita, Juan de la Cruz Borrego, El Zenzontle, San Guillermo, Acebuches, El Socorro y Jaboncillos.

Los recursos corresponden a 62 proyectos como lo son las entrega de básculas ganaderas, cercos por 2, 3 y 4 kilómetros, remolques de 12, 14 y 16 pies, tractores, cobertizos, bebederos de 2 mil litros y comederos, corrales de manejo, prensas ganaderas, tanques de 10 mil litros, pastureros y barrenadoras, paneles para corral, bordeas, remolques cama baja y rastrillos de cuatro soles entre otros para beneficio de unas 200 personas.

El Gobernador entregó también un cheque simbólico por la cantidad de 933 mil 818 pesos del Programa de Infraestructura para el Aprovechamiento Sustentable del Agua y el desasolve de un estanque de almacenamiento de agua además de un área de 100 hectáreas para el mejoramiento de agostadero al Alcalde de Ocampo, Alfonso Pecina para un proyecto del ejido El Socorro.

Entregó también paquetes auxiliares didácticos y escolares así como desayunos escolares fríos para las secundarias de Boquillas del Carmen, el ejido San Vicente y Noria de Boquillas.

El alcalde de Ocampo, Alfonso Pecina agradeció al Gobernador su visita número 15 por los grandes beneficios otorgados en los seis años de Gobierno a su municipio y que se traducen en 31 millones de pesos para Ocampo en desarrollo rural, seis preparatorias, dos carreras universitarias, la rehabilitación del camino San Vicente-Boquillas; la rehabilitación de la carretera a Jaboncillos y un desasolve, granjas solares, clínicas de salud y el mejoramiento del camino de Boquillas-Tehuascana, entre otros beneficios.

Alfio Vega de la Peña, secretario de Desarrollo Rural, reconoció el trabajo realizado por parte de Rubén Moreira Valdez en todo Coahuila pues no solo ha apoyado al campo, sino que disminuyó la pobreza, llevó educación a los coahuilenses y creó más de 162 mil empleos.