A Casa Hogar niños perdidos

NUEVA ROSITA, COAH. Los niños que fueron localizados el pasado domingo en la colonia Amelia Rodríguez fueron canalizados a la casa hogar Refugio y Esperanza mientras que la PRONNIF lleva a cabo las investigaciones por omisión de cuidados.

Personal de la PRONNIF no ubicaron a los familiares de los dos pequeños para hacer entrega de los niños y no canalizarlos a la casa hogar Refugio y Esperanza sin embargo no fueron localizados.

Pablo Meza Quintanilla, titular de la PRONNIF señaló que el pasado domingo recibió el reporte de seguridad pública sobre la presencia de los dos niños, que se encontraban en las oficinas de seguridad pública.

Al no ubicar a los padres de familia de los dos niños, la PRONNIF decidió depositarlos en la casa hogar, hasta que se resuelva la situación de los dos menores que fueron localizados en la colonia Amelia Rodríguez.

Los niños deambulaban el pasado domingo por un sector de la colonia antes señalada completamente desnudos y descalzos, los elementos de seguridad pública al realizar rondines de vigilancia se percataron de los niños solos.