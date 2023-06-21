A diario atienden mujeres golpeadas

Región Carbonífera, Coah.- A diario, las sedes municipales del Instituto Coahuilense de las Mujeres, reciben denuncias de violencia contra mujeres, mismas que se turnan a la Fiscalía General del Estado, instancia que sigue el protocolo específico para este tipo de casos.

Así lo señaló, Griselda Rodríguez de los Santos, coordinadora regional de la dependencia, quien explicó que varía mucho la estadística de municipio a municipio, los cuales son atendidos desde el momento en que se formaliza la denuncia.

Sin embargo, dijo que ahora los hombres se detienen un poco a pensar antes de cometer actos violentos, toda vez que los casos se judicializan.

Recordó que en la Carbonífera se cuenta con el Centro de atención para la mujer, desde enero del presente año, instancia que pretende mejorar la calidad de vida de las mujeres de la región, con una atención integral.

La entrevistada, invitó a las víctimas de violencia, a acercarse a la dependencia para que se atienda su caso, con terapia sicológica o asesoría legal.