A Home Office los de confianza

Trabajadores de confianza de Altos Hornos de México son enviados a casa a trabajar en Home Office, con la finalidad de ahorrar gastos en áreas administrativas y no generar un gasto a los empleados que hasta el momento no han recibido el pago de la quincena y no se tiene una fecha definida.

Debido a la difícil situación por la que atraviesa AHMSA, la empresa realizó ajustes en las jornadas de trabajo del personal de confianza, los cuales iniciaron este viernes y que se mantendrán de manera indefinida.

De acuerdo a la información que proporcionaron empleados de confianza, el día de ayer la empresa regresó a jefes de turno y otros empleados de mayor rango, que ingresaron a laborar en los turnos de segunda y tercera.

Trascendió que fueron enviados a casa sin derecho a sueldo, como medida que adopta la empresa al no contar con el dinero para cubrir los salarios.

También se informó que a partir de la próxima semana, personal de confianza de áreas administrativas laborará en Home Office, esto con la finalidad de reducir costos por el concepto de energía, así como evitará los gastos que se genera al personal de traslado a la empresa.

A través de comunicados internos se informa que se vienen tiempos complicados para la empresa, antes de que se concrete la negociación, así mismo se indicó que aún no se tiene una fecha para el pago de la nómina del personal de confianza de mayor nivel que no ha recibido el sueldo en las últimas dos quincenar.

"Sé que eso ha causado complicaciones en nuestra economía y los compromisos que todos tenemos no esperan, en virtud a lo anterior implementaremos la modalidad de Home Office a partir de la próxima semana y hasta nuevo aviso".

Se indicó que la medida se aplicará de manera indefinida, sin embargo señalan que podría extenderse hasta por dos meses.

Trascendió que personal de confianza podría ser dado de baja una vez que se concreten las negociaciones con empresas extranjeras, que traerán a su personal para cubrir las diferentes áreas directivas y administrativas.