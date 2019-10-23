A la baja delincuencia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Región Carbonífera así como el Estado de Coahuila mantiene bajos los índices de delincuencia, esto gracias a las estrategias empleadas por el Gobierno Estatal en conjunto con los diversos alcaldes de los municipios.

Reforzarán estrategias de seguridad.

Durante la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, la subsecretaria operativa de la Secretaría de Seguridad, Sonia Villarreal Pérez, y el subsecretario de Seguridad en el estado Juan Carlos López Reynoso, mencionaron que este evento ya se llevó a cabo en otras regiones del Estado, con la finalidad de coordinarse en el tema de seguridad.

Villarreal Pérez, destacó la importancia de abordar temas sobre Seguridad Pública, departamento jurídico, el C3 (Examen de control de confianza) para a partir de ello tener datos y estadísticas correctas para saber el funcionamiento de la seguridad.

Los delitos del fuero común son los que más aquejan en el tema de seguridad, señaló López Reynoso, ya que estadísticamente son los más elevados, sin embargo se pueden controlar, puesto que los índices no son alarmantes y la prueba es que Coahuila no está dentro del ‘top’ de los más peligrosos.

Destacó que las estrategias aplicadas en municipio y Estado se han reflejado en resultados positivos, como fronteras más fuertes, índices de homicidio más bajo, a pesar de colindar con Estados peligrosos, se mantiene a la baja en delincuencia.