A puntapiés agrede a su propio padre

NUEVA ROSITA, COAH.- A puntapiés un mal hijo pretende despojar a su padre de su domicilio ubicado en la calle Leandro Ovalle cruce con 16 de Septiembre de la colonia Sarabia.

El señor Joaquín Alonso Reyes propietario del inmueble denunció a su propio hijo de nombre Joaquín Alonso Reyes Ortiz de 34 años de edad, en la Agencia Investigadora del Ministerio Público por el delito de despojo y lesiones.

El afectado narró que desde hace tiempo emigró hacia Nuevo Laredo Tamaulipas, dejando a su hijo encargado del domicilio y ahora que regresó, su hijo la emprendió a puntapiés en el abdomen.

Agrega el afectado que su hijo no trabaja y actualmente vive con una mujer a los cuales les exigió que desalojen la vivienda que es de su propiedad.

La denuncia fue interpuesta en contra de su hijo que pretende quedarse con su patrimonio, el afectado actualmente está viviendo en un hotel de la localidad mientras se soluciona este problema familiar.